Загруженность коек в больницах Николаевской области, определенных под госпитализацию пациентов с подтвержденным COVID-19, достигла 62,57%. При этом продолжает расти коэффициент госпитализаций.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Количество госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составляет 101,17 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч).

При этом за последнюю неделю количество госпитализаций в сравнении с предыдущим аналогичным периодом увеличилось на 30,64%. Пока этот показатель не превышает допустимые 50%.

Напомним, по состоянию на 10:00 19 марта в Николаевской области зарегистрировано 418 новых случаев COVID-19. 129 пациентов выздоровели за сутки, 12 человек умерли.

Также в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 18 марта, получили 330 человек. Всего от начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 2949 людям.