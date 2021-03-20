По состоянию на утро 20 марта в Николаевской области зарегистрировано 409 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 11 человек, выздоровели 310 пациентов.

Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.

Из подтвержденных 47 921 (+409) случаев по месту жительства:

Николаев — 31709 (+219);

Первомайск — 1540 (+2);

Южноукраинск — 1505 (+14);

Вознесенск — 1297 (+8);

Очаков — 990 (+35);

Арбузинский район — 571 (8);

Баштанский район — 633 (+1);

Березанский район — 578 (+1);

Братский район — 417 (+4);

Березнеговатский район — 284;

Веселиновский район — 479 (+20);

Витовский район — 1782 (+11);

Вознесенский район — 480 (+30);

Врадиевский район — 367;

Еланецкий район — 216 (+14);

Доманевский район — 617 (+1);

Казанковский район — 492 (+1);

Кривоозерский район — 295 (+1);

Николаевский район — 665 (+2);

Новобугский район — 479 (+20);

Новоодесский район — 1041 (1);

Очаковский район — 449 (+13);

Первомайский район — 545 (+3);

Снигиревский район — 490.

Заболевание COVID-19 установлен в 1883 (7) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 310, всего выздоровели — 40229. Умерло всего от последствий COVID-19 — 920, за сутки — 11.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1028 человек, методом ИФА — 434.

Ранее сообщалось, что в течение суток, 19 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 500 человек. За все время в регионе привили 3449 человек.