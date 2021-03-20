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По состоянию на утро 20 марта в Николаевской области зарегистрировано 409 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 11 человек, выздоровели 310 пациентов.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из подтвержденных 47 921 (+409) случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1883 (7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 310, всего выздоровели — 40229. Умерло всего от последствий COVID-19 — 920, за сутки — 11.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1028 человек, методом ИФА — 434.
Ранее сообщалось, что в течение суток, 19 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 500 человек. За все время в регионе привили 3449 человек.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 20 марта в Николаевской области зарегистрировано 409 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 11 человек, выздоровели 310 пациентов.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из подтвержденных 47 921 (+409) случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1883 (7) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 310, всего выздоровели — 40229. Умерло всего от последствий COVID-19 — 920, за сутки — 11.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1028 человек, методом ИФА — 434.
Ранее сообщалось, что в течение суток, 19 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 500 человек. За все время в регионе привили 3449 человек.