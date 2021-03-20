В Ирландии местный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал возобновить применение вакцины против COVID-19 производства компании AstraZeneca.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

В прошлый четверг Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пришло к выводу, что преимущества вакцинации в борьбе с угрозой пандемии COVID-19 «превышают риск побочных эффектов» от применения вакцины AstraZeneca.

Более 117 тысяч доз вакциныAstraZeneca уже были введены пациентам в Республике Ирландия.

Министр здравоохранения Ирландии Стивен Доннелли заявил, что прививки вакциной возобновятся в этот уикенд.

Напомним, в Польше людей, которые откажутся от прививки препаратом AstraZeneca, будут временно исключать из системы вакцинации.