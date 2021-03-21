Оригинальный способ воздействия на погоду в ближайшее время испытают в Дубае.

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

Годовая норма осадков в Объединенных Арабских Эмиратах — около 100 миллиметров. Такого количества для нужд страны катастрофически не хватает. Поэтому правительство ОАЭ предпринимает различные меры по добыче жизненно необходимой влаги любыми доступными способами.

Помимо развития инфраструктуры по опреснению воды, существенные инвестиции вкладывают в проекты по управлению погодой. Традиционные способы — вроде засева облаков сухим льдом (твердый углекислый газ) и йодидом серебра — позволяют повысить уровень осадков на 30 процентов. Это много, и с каждым годом количество вылетов специализированных самолетов только увеличивается, но все равно недостаточно. Да и побочные эффекты от распыления этих химикатов, несмотря на богатую историю их применения, до сих пор до конца не изучены.

Поэтому еще в 2017 году правительство ОАЭ выделило 15 миллионов долларов девяти перспективным проектам по увеличению количества дождевых осадков. Один из них воплощают в жизнь ученые из Редингского университета. Технология, предлагаемая британскими специалистами, подразумевает ионизацию водяного пара в атмосфере с помощью беспилотников. Под действием маломощных электрических зарядов молекулы воды должны объединяться в капли и выпадать дождем.

Ученые отмечают, что, несмотря на многообещающие результаты моделирования, успех эксперимента неочевиден. Но если эффект от работы дронов окажется заметным, то сравнительно скромные инвестиции в размере 1,4 миллиона долларов окупятся очень быстро. Полет одного самолета для засева облаков стоит несколько тысяч долларов, а летный час беспилотника — существенно дешевле. Тем более что для процесса не требуются какие-либо расходные материалы вроде химикатов и топлива — только электроэнергия.

Идея использовать электричество для управления погодой прорабатывается в разных частях света уже несколько десятилетий. Например, вполне успешные эксперименты по стимулированию дождя наземными ионизирующими установками предпринимали в Китае в 2008 году. А в ОАЭ в 2014 году испытывали наземные ионизаторы несколько иной конструкции.