В Гарвардском университете разработали систему искусственного интеллекта PAWS (Помощник по защите дикой природы), предполагающая потенциальные маршруты, по которым будут двигаться браконьеры, на основе данных прошлых направлений.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Профессор Милинд Тамбе, соучредитель Центра искусственного интеллекта в обществе (CAIS) и директор Центра исследований по вычислениям Гарвардского университета, руководил развитием проекта после участия в конференции Глобальной инициативы по защите тигров в 2013 году.

PAWS использует данные о браконьерстве изпо открытой системы SMART (Инструмент пространственного мониторинга и отчетности), разработки Всемирного фонда дикой природы, и использует игры безопасности — подмножество теории игр, где игрок должен оптимизировать ограниченные ресурсы для смягчения угроз и атак — чтобы предложить маршруты, по которым могут следовать браконьеры.

Тамбе и его команда впервые испытали PAWS в 2014 году в Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде. В парке обитают разные виды животных под угрозой исчезновения, а также находятся тысячи ловушек, установленных браконьерами. PAWS работает путем деления площади парка на отдельные квадраты в 1 км. Она присваивает каждому квадрату коэффициент риска на основе того, где ранее выявляли ловушки — эти данные за десять лет собираются с помощью SMART. Программа предлагает маршруты патрулирования через районы с высоким риском. Эти предложения меняются со временем, когда браконьеры приспосабливаются к действиям рейнджеров.

Как и все системы машинного обучения, точность PAWS ограничивается качеством данных для анализа. Научный сотрудник Microsoft Шарзад Голами заметил, что данные собирают сотрудники парка, поэтому они часто неточны. Если браконьеры хорошо скрыли ловушку, ее могут и не найти, но это не значит, что правонарушений на этой территории не было.

Благодаря партнерству со Всемирным фондом дикой природы и другими природоохранными организациями, команда Тамбе надеется внедрить PAWS в около 600 заповедных территорий во всем мире, а также расширить ее сферу функционирования до охраны морских заповедников и лесов.

Ранее сообщалось, что Европейский суд запретил французам ставить клеевые ловушки на птиц.