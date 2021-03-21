В Великобритании половина взрослого населения получила, как минимум, одну дозу вакцины от коронавируса. Накануне в стране сделали более 600 тысяч прививок.
Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, пишет РБК-Украина.
— Половина всех взрослых жителей в Соединенном Королевстве была вакцинирована. Каждая прививка на шаг возвращает нас к нормальной жизни, так что когда наступит ваша очередь, вакцинируйтесь, — заявил он.
Ранее сообщалось, что в течение суток, 19 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 500 человек. За все время в регионе привили 3449 человек.
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В Великобритании половина взрослого населения получила, как минимум, одну дозу вакцины от коронавируса. Накануне в стране сделали более 600 тысяч прививок.
Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, пишет РБК-Украина.
— Половина всех взрослых жителей в Соединенном Королевстве была вакцинирована. Каждая прививка на шаг возвращает нас к нормальной жизни, так что когда наступит ваша очередь, вакцинируйтесь, — заявил он.
Ранее сообщалось, что в течение суток, 19 марта, в Николаевской области первую дозу вакцины от коронавируса получили 500 человек. За все время в регионе привили 3449 человек.