В Великобритании половина взрослого населения получила, как минимум, одну дозу вакцины от коронавируса. Накануне в стране сделали более 600 тысяч прививок.

Об этом сообщил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, пишет РБК-Украина.

— Половина всех взрослых жителей в Соединенном Королевстве была вакцинирована. Каждая прививка на шаг возвращает нас к нормальной жизни, так что когда наступит ваша очередь, вакцинируйтесь, — заявил он.