В центре Амстердама (Нидерланды) группа людей вышла на протест из-за карантинных ограничений, которые были введены властями для противодействия распространению коронавируса. Полиция разогнала демонстрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, протест состоялся на Музейной площади около полудня. Тогда там собралось около 500 человек. Демонстранты не носили масок и не соблюдали дистанцию в полтора метра. Они несли транспаранты и скандировали лозунги вроде «Любовь, свобода, а не диктатура».

Отмечается, что местная власть не давала разрешения на проведение демонстрации. К месту митинга прибыли спецназовцы и конная полиция. Против демонстрантов были применены два водомета. Кроме того, определенное количество участников протеста задержали.

Музейная площадь и окрестности были определены зоной риска на эти выходные, поскольку полиция, муниципалитет и прокуратура приняли во внимание непредвиденные демонстрации. Эта мера означает, что полиция может проводить профилактические обыски.

Напомним, представители организации #SaveФОП в Николаеве вышли на мирный пикет утром в пятницу, 19 марта. Люди требовали от местных властей не принимать решение о введении так называемого «локдауна» в городе и области.