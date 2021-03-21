Правительство Греции объявило, что начнет раздавать бесплатные тесты на коронавирус из-за роста числа больных в стране.

Об этом передают #Буквы.

Право на получение четырех наборов в месяц будет иметь каждый, у кого есть номер социального страхования. Они будут распространяться в аптеках.

«Это новый инструмент в борьбе страны с пандемией. Тесты позволят улучшить эпидемиологический мониторинг и, конечно же, профилактику», – говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Правительство заявило, что наборы для самостоятельного тестирования имеют уровень точности около 95 -99%. Их легче сделать, чем экспресс-тесты, поскольку для них нужны образцы носа и слюны, а не образцы носоглотки.

Люди, получившие положительный результат, должны будут сообщить об этом органам здравоохранения.

Правительство заявило, что Греция станет первой европейской страной, которая сделает тестовые наборы настолько легкодоступными и бесплатными.

На следующей неделе страна также снимет некоторые COVID-ограничения в рамках плана постепенного восстановления экономики и снятия национальной усталости – несмотря на то, что больницы страны остаются заполненными.

В пятницу органы здравоохранения сообщили о 2785 новых случаях коронавируса и 64 смертях. Таким образом общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 233079, а число погибших – 7361.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 145 человек, зафиксировано 166 летальных случаев, 3877 пациентов выздоровели.



