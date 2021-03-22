В Подмосковье в России собаки задушили 11-летнюю хозяйку во время игры с ней.
Как сообщает Telegram-канал Life Shot, животные тянули девочку за шарф, в результате чего она умерла от асфиксии.
Известно, что пятиклассница вышла на прогулку с двумя собаками породы кане-корсо в деревне Крючково под Истрой. Вскоре школьницу без сознания обнаружили взрослые. На место вызвали скорую, но помочь девочке уже не смогли. Она умерла от асфиксии.
Напомним, в Польше попал в аварию украинский автобус, есть погибший
|
Проект «Новая деревня»: одену рубаху, пойду на село – Зеленский гуляет, и мне весело…Александр Жолобецкий
|
Християни та католикиСтанислав Мартиросов
В Подмосковье в России собаки задушили 11-летнюю хозяйку во время игры с ней.
Как сообщает Telegram-канал Life Shot, животные тянули девочку за шарф, в результате чего она умерла от асфиксии.
Известно, что пятиклассница вышла на прогулку с двумя собаками породы кане-корсо в деревне Крючково под Истрой. Вскоре школьницу без сознания обнаружили взрослые. На место вызвали скорую, но помочь девочке уже не смогли. Она умерла от асфиксии.
Напомним, в Польше попал в аварию украинский автобус, есть погибший