В Подмосковье в России собаки задушили 11-летнюю хозяйку во время игры с ней.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, животные тянули девочку за шарф, в результате чего она умерла от асфиксии.

Известно, что пятиклассница вышла на прогулку с двумя собаками породы кане-корсо в деревне Крючково под Истрой. Вскоре школьницу без сознания обнаружили взрослые. На место вызвали скорую, но помочь девочке уже не смогли. Она умерла от асфиксии.

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