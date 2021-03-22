В Украине с этой недели начнут прививать семейных врачей, а не только медиков инфекционных больниц и мобильных бригад, которые непосредственно контактируют с заболевшими COVID-19.

Об этом пишет LB.ua.

Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, по состоянию на утро 22 марта от коронавируса привили уже 111 025 украинцев.

— С 22 марта начинается очередное звено второго этапа вакцинации: к организации проведения прививок, кроме мобильных бригад, добавляются стационарные пункты в количестве 565 единиц, - сообщил Максим Степанов.

Глава МОЗ добавил, что иммунизация семейных врачей стала следующим шагом второго этапа.

— С прибытием новых вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы и системы общественного здоровья, люди от 80 лет, - отметил министр.

Прививать людей в возрасте от 80 планируют примерно с 29-30 марта. Для этого они должны предварительно записаться в список ожидания в приложении «Дія», через контакт-центры Минздрава или семейных врачей.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от коронавируса. На данный момент подписаны предварительные соглашения с шестью производителями.