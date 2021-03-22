Сегодня, 22 марта, на автомобильной дороге М-05 (Киев — Одесса) начала работать камера фото- и видеофиксации правонарушений, которая будет контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом пишет патрульная полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

— Размещение камеры: на 294 км + 260 (47.974214384 30.309845019) автодороги М-05, пгт Кривое Озеро в направлении Киева, — сказано в публикации.

Как сообщают в полиции, местоположение камеры автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных на указанной территории нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП.

Правоохранители также напомнили, что одной из основных причин ДТП с пострадавшими на территории Украины является превышение разрешенной скорости движения.

Ранее появление такой системы в Николаевской области анонсировал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.