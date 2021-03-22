Подразделения морской пехоты получат новые бронированные боевые автомобили «Козак-2М1».

Об этом рассказал командующий Военно-морских сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, образцы, которые стояли на вооружении раньше, будут заменены на современные модели частного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Практика».

— У нас было до сих пор, в одном из батальонов другие бронированные машины. Сейчас они изменены. Модель «Козак-2М1» имеет лучшие характеристики предыдущей. Она уместна в соответствующие рейдовые действия, для подразделений разведки и т.д, — отметил Алексей Неижпапа.

Сейчас первая партия «Козак-2М1» была поставлена лишь в один из батальонов, но впоследствии командование ВМСУ планирует оснастить такими ББКМ всех морпехов.

—В перспективе, эта техника тоже будет распределена между подразделениями морской пехоты, которые выполняют специфические задачи, — пообещал командующий ВМСУ.

Напомним, в Шостке Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов готовится выпустить взрывчатое веществого нового типа.