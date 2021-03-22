Кабинет министров Украины может передать местным властям полномочия по ограничению работы транспорта в красной зоне карантина. Ожидается, что решение будет принято сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Кабмине.

По его словам, ожидается, что такое решение могут принять на внеочередном заседании Кабинета министров 22 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство должно пересмотреть ограничения по работе общественного транспорта в «красной зоне». Соответствующий вопрос поручили проработать Министерству инфраструктуры и Минздраву.

На сегодня в красной зоне запрещены регулярные и нерегулярные транспортные перевозки (кроме транзитных). При этом можно перевозить не более 5 человек в автомобиле, а также разрешена работа служебного транспорта.

Как сообщалось, областная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение, что в Николаеве вводится локдаун с 00:01 24 марта, который продлится до 4 апреля.

Сообщалось, что после введения в Николаеве более жестких карантинных мер в связи с ростом заболеваемости общественный транспорт будет работать в привычном режиме с загруженностью мест для сидения на 50%.