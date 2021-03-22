IKEA Canada объявила о выпуске новой кулинарного сборника — ScrapsBook. Эта 214-страничная книга, рецепты в которой составлены с учетом «особенного» ингредиента — пищевых отдходов.

Об этом сообщает Montreal Gazette.

Согласно вступлению для книги, ежегодно в Канаде тратится примерно 2,2 миллиона тонн продуктов питания, 63% из них — выбрасываются в том или ином виде.

В книге будут представлены рецепты, как варенье из цедры арбуза, торты с овощными обрезками или креветки с банановой кожурой.

— Повара были выбраны, чтобы представлять самую разную кулинарию. Мы также сочли, что лучше всего сотрудничать с поварами, которые уже продемонстрировали приверженность экологически безопасным методам приготовления пищи. Это также было ключевым фактором в определении того, с кем мы сотрудничаем при создании книги», — сообщила Montreal Gazette представитель IKEA Майя Боричевич.

Эта книга является частью более широкой глобальной амбиции по сокращению пищевых отходов во всех магазинах IKEA на 50% в этом году. С момента запуска программы сохранения продуктов в Канаде было сэкономлено более 94 тысячи килограммов пищевых отходов, что эквивалентно примерно 200 тысячам обедов.

Напомним, предприниматель Хидетоши Мацукава из японского туристического города Нара разработал альтернативу пластиковым пакетам, которые можно есть. Так человек хочет спасти местных оленей, которые съедают пакеты, лежащие на улицах, и умирают.