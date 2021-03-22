Представители фирм-перевозчиков, обслуживающих городские маршруты Николаева, заявили, что водители отключают трекеры, поскольку им нечем за них платить. При этом GPS-трекер обходится одной машине в 193 гривны в месяц.

Об этом шла речь на заседании комиссии горсовета по вопросам ЖКХ, коммунального имущества и транспорта, передает корреспондент НикВести. Трансляцию заседания ведет телеканал «Март».

Жительница микрорайона Терновка пожаловалась на проблемы с транспортом и поинтересовалась, сколько машин обслуживает маршрут № 62. Представитель перевозчика ответил, что на данном маршруте работает 12 маршруток.

Депутат Юрий Степанец показал, что ни одна из них не отображается в приложении EasyWay, которое отслеживает движение общественного транспорта по GPS-трекерам.

На это перевозчики ответили, что трекеры отключены, поскольку у водителей нет денег их оплачивать. При этом, отвечая на вопрос о стоимости такой услуги, выяснилось, что GPS-трекер обходится одной маршрутке в 2320 гривен в год — 193 гривны в месяц.

— Городская власть может взять на себя оплату за трекеры, мы не возражаем. И все они тогда будут подключены, — заявил представитель перевозчиков. — Может, еще нам надо водителей своих дать, автобусы свои поставить и деньги давать? — поинтересовался глава комиссии Дмитрий Иванов.

Ранее сообщалось, что перевозчики, обслуживающие городские маршруты, просят поднять стоимостьпроезда в общественном транспорте Николаева. Начальник управления транспортного комплекса горсовета Дмитрий Попов подтвердил, что тариф на сегодняшний день является экономически необоснованным. Перевозчики предоставили расчеты в отдел цен, который сделал вывод, что тарифы нужно поднимать.