Львовский городской совет утвердил программу цифровой трансформации города к 2025 году.
Об этом сообщается на сайте Минцифры.
Прошлая подобная программа действовала во Львове с 2016 года. Благодаря ней в городе активно внедряли принципы электронного управления. Новая программа будет способствовать достижению мировых стандартов оказания электронных услуг для горожан. А также обеспечит прозрачную работу властей города, эффективность управления и внедрения информационных технологий во всех административных сферах. Целями новой программы стали:
Для реализации этих задач предусмотрели 55 проектов в 16 направлениях. Среди них - ИТ-инфраструктура, электронные услуги, открытые данные, электронная демократия, цифровая грамотность, кибербезопасность, электронное образование, электронное здравоохранение и т.д.
Ранее НикВести сообщали, что Министерство цифровой трансформации и организация Stella Development Foundation начнут работать над внедрением в Украине виртуальных активов и развитием национальной цифровой валюты.
Львовский городской совет утвердил программу цифровой трансформации города к 2025 году.
Об этом сообщается на сайте Минцифры.
Прошлая подобная программа действовала во Львове с 2016 года. Благодаря ней в городе активно внедряли принципы электронного управления. Новая программа будет способствовать достижению мировых стандартов оказания электронных услуг для горожан. А также обеспечит прозрачную работу властей города, эффективность управления и внедрения информационных технологий во всех административных сферах. Целями новой программы стали:
Для реализации этих задач предусмотрели 55 проектов в 16 направлениях. Среди них - ИТ-инфраструктура, электронные услуги, открытые данные, электронная демократия, цифровая грамотность, кибербезопасность, электронное образование, электронное здравоохранение и т.д.
Ранее НикВести сообщали, что Министерство цифровой трансформации и организация Stella Development Foundation начнут работать над внедрением в Украине виртуальных активов и развитием национальной цифровой валюты.