Львовский городской совет утвердил программу цифровой трансформации города к 2025 году.

Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Прошлая подобная программа действовала во Львове с 2016 года. Благодаря ней в городе активно внедряли принципы электронного управления. Новая программа будет способствовать достижению мировых стандартов оказания электронных услуг для горожан. А также обеспечит прозрачную работу властей города, эффективность управления и внедрения информационных технологий во всех административных сферах. Целями новой программы стали:

Обеспечения одинакового уровня доступа ко всем электронным услугам и сервисам для жителей всех населенных пунктов Львовской городской территориальной общины.

Более 50% пользователей будут получать услуги онлайн (в том числе административные).

Повышение уровня автоматизации управленческих процессов Львовского городского совета, а также коммунальных предприятий и учреждений города.

Модернизация всех сфер деятельности города - здравоохранения, образования, культуры, транспорта, безопасности, благоустройства и тому подобного.

Обеспечение уровня цифровой грамотности населения на уровне «выше среднего».

Для реализации этих задач предусмотрели 55 проектов в 16 направлениях. Среди них - ИТ-инфраструктура, электронные услуги, открытые данные, электронная демократия, цифровая грамотность, кибербезопасность, электронное образование, электронное здравоохранение и т.д.

Ранее НикВести сообщали, что Министерство цифровой трансформации и организация Stella Development Foundation начнут работать над внедрением в Украине виртуальных активов и развитием национальной цифровой валюты.