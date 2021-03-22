Кенийские силовики предстанут перед судом по обвинению в убийстве британского аристократа. Он умер в 2012 году после того, как предположительно был избит в полицейском участке.

Об прецеденте передает Guardian.

Решение, вынесенное судьей высокого суда в Момбасе, последовало за многолетней судебной тяжбой родственников погибшего. 28-летний мужчина умер после того, как был арестован возле ночного клуба на пляжном курорте Диани по подозрению в курении каннабиса.

В то время как полиция утверждала, что в то время он умер от передозировки наркотиков, семья британца давно утверждала, что он был здоров и не употреблял наркотики в то время. Они годами боролись за то, чтобы те, кого они считают ответственными за его смерть, были привлечены к ответственности.

Офицеры - Нафтали Чеге, Чарльз Вангомбе Муниири, Барака Булима и Джон Памба - были обвинены в убийстве Монсона, сына лорда Монсона и наследника семейного поместья в Линкольншире.

— Обвиняемые должны рассказать суду о том, что произошло после того, как умерший был арестован здоровым, — постановил в понедельник судья Эрик Оголла.

В двух отчетах государственных патологоанатомов говорится, что Монсон умер после травматического удара по голове. В последующем токсикологическом отчете, заказанном семьей, предполагается, что он не принимал наркотики во время своей смерти.

Среди свидетелей была мать убитого, Хилари Монсон, которая сказала, что ее сын был арестован после вечеринки с друзьями по подозрению в курении бханга, разновидности каннабиса.

Она дала показания, что позже ей сказали, что ее сына нашли на полу в отделении полиции в конвульсиях, и сообщила в ходе дознания, которое началось в 2015 году, что на следующий день она посетила своего сына в больнице, где он был прикован к кровати и испытывал «большие проблемы с дыханием».

В ходе независимого вскрытия, проведенного по заказу семьи, были обнаружены травмы его мошонки, раны на руках, которые доказывали, что он оборонялся, а также серьезная травма затылка.

Напомним, Родриго Лондоньо руководил левыми партизанами FARC, в то время как Сальваторе Манкузо возглавлял ультраправый эскадрон смерти во время гражданской войны. Они оба выступят по видеосвязи на слушаниях.