На околоземную орбиту выведен магнит КА ELSA-d японского производителя Astroscale, который станет первым по уборке и ликвидации космического мусора.

Об этом пишет Techtoday.

Спутник, оборудованный магнитом для сбора отходов, может стать эффективным для «уборки» космического пространства.

Вес спутника – 200 килограмм. После уборки мусора он сгорит в атмосфере Земли, а все полученные данные будут использоваться для произведения подобного рода устройств.

— Начинается эра спутниковых группировок. Некоторые из них могут сломаться и вернуться на землю, а некоторые могут остаться в космосе и развиваться там, сталкиваясь с другими космическими устройствами, — утверждает исполнительный директор британского филиала Astroscale Джон Оберн.

Следующий тестовый запуск спутникового магнита запланирован на 2023 год. Главной особенностью ELSA-d является полуавтономность в действиях, даже во время маневрирования.

Космический мусор угрожает спутникам столкновениями и поломками. Что касается космического мусора на Земле, то его насчитали около 170 миллионов единиц.

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX уже в девятый раз успешно вывела на орбиту группу спутников для проекта глобального интернет-покрытия Starlink.