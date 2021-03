Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX уже в девятый раз успешно вывела на орбиту группу спутников для проекта глобального интернет-покрытия Starlink.

Об этом сообщается в Twitter компании.

Запуск осуществили со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида). Это уже 22-й запуск на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX пока насчитывает 1 263 космических аппарата.

Через восемь с половиной минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая используется для запусков уже в девятый раз, осуществила управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, за 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Напомним, что частная аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX хочет начать подключение транспортных средств — от автомобилей и грузовиков до самолетов и кораблей — к своей спутниковой интернет-сети Starlink.