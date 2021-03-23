В Николаевском областном краеведческом музее открыли выставку фотографий «Світло в тобі», на которой представили снимки «солнечных» детей и их семей.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Как известно, Всемирный день людей с синдромом Дауна отмечается 21 марта. Именно в этот день николаевцев пригласили в музей на открытие уникальной фотовыставки.

Проект организовал благотворительный фонд «Доброта и доверие», эту задумку воплощают уже второй год подряд. Сначала семьи с «солнечными» детьми приняли участие в различных фотосессиях, после чего из всех снимков выбрали 17 лучших, которые и стали частью выставки.

Председатель ОБФ «Доброта и доверие» Валентина Ткаченко уверена, что необходимо не только рассказывать людям о жизни детей с синдромом Дауна, но и разрушать связанные с ними общественные стереотипы.

— Все детки по-своему хороши, и люди с инклюзией, и семьи с инклюзией заслуживают того, чтобы (о них, — прим.) рассказывали, какие бывают трудности, с чем они сталкиваются, менять мнение о том, что они могут быть какие-то неправильные, — говорит Валентина Ткаченко.

С особенными детьми работали 5 фотографов, на каждого приходилось по 1-2 семьи, с которыми они провели по полчаса.

— Детки все разные, нужно к каждому подобрать подход. Я себя настраивала, что будет сложно, но получилось очень легко. Трудно было выбирать, потому что все фотографии получились очень красивыми, — признается фотограф Наталья Ярема.

В этом году в фотосессиях приняли участие 10 семей из Николаева и области. Три из них стали частью такого проекта впервые. Выставку посетили как неравнодушные николаевцы, так и семьи «солнечных детей». Экспозиция продлится до 17 апреля, далее фотографии передадут в реабилитационные центры и специализированные школы-интернаты, где учатся дети с синдромом Дауна.

Ранее сообщалось, что в Николаеве заработал новый социальный проект «Особенные и счастливые» — раз в месяц мамам детей с инвалидностью будут предоставлять бесплатные парикмахерские услуги.