В Великобритании за последние сутки зафиксировали 17 смертей в результате пандемии коронавируса — это самая низкая ежедневная цифра с 28 сентября 2020 года.

Об этом сообщает Sky News.

Эта цифра свидетельствует об ощутимом падении смертности вследствие пандемии по сравнению с прошлым понедельником, когда в Британии сообщили о 52 летальных случаях пациентов с коронавирусом.

Последний раз количество ежедневных смертей в Великобритании было меньше, чем сегодня, 28 сентября 2020 г., когда было зафиксировано 13 летальных случаев.

В течение последних суток в Британии было зарегистрировано 5 342 новых случая заболевания COVID-19.

Это происходит на фоне того, как британская кампания вакцинации набирает обороты, в течение последних 24 часов в стране было введено 367 006 первых доз вакцины от COVID-19 и 52 612 вторых доз.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 124 049 995 случаев COVID-19, в частности 2 730 193 летальных, выздоровели 99 962 776 человек.

Как сообщалось, британский вариант коронавируса мутировал в Украине и объясняет участившиеся случаи повторного инфицирования людей.