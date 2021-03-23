Греческое правительство приказало врачам частного сектора в регионе Афин помочь в борьбе с коронавирусом из-за резкого увеличения количества новых случаев COVID-19.

Об этом заявил глава Минздрава Греции Вассилис Кикилиас, передает Reuters.

По словам министра, в течение нескольких недель Минздрав обращался с призывом к частным врачам помочь национальной системе здравоохранения во время третьей волны пандемии. Из-за роста количества больных государственные больницы были переполнены, а в палатах интенсивной терапии не хватало коек. Поэтому возникла потребность в привлечении около 200 дополнительных врачей из частного сектора.

Однако лишь незначительная часть их откликнулась на призыв правительства. Поэтому Минздрав Греции принудительно отправит частных врачей — терапевтов и пульмонологов - на борьбу с коронавирусом.

Напомним, больше 340 медиков и врачей из разных регионов Украины заявили о готовности присоединиться к борьбе с пандемией коронавируса во Львове.