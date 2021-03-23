В Николаевской области начали работу 12 пунктов, врачи и медсестры которых прошли соответствующее обучение по проведению вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Всего в области создано 108 стационарных пунктов прививок от COVID-19.

Отмечается, что люди старше 80 лет, могут записаться в очередь на получение прививки от COVID-19 через телефоны регистратуры ЦПМСД или у своего семейного врача.

Также сообщается, что в Николаевской области приблизительное количество жителей, попадающих во второй этап вакцинации от COVID-19 составляет 46 645.

В свою очередь, по всей Украине с 22 марта заработали 565 стационарных пунктов вакцинации против COVID-19.

В ОГА напомнили, что записаться в список ожидания на вакцинацию людям из приоритетных групп можно с помощью приложения или портала «Дія» или через контакт-центр МОЗ по номеру 0800 60 20 19. Люди старше 80 лет уже могут записаться на вакцинацию через семейных врачей.

«Сейчас в Украине осуществляется иммунизация вакциной Covishield/AstraZeneca производства индийского Института сыворотки крови, 500 тыс. доз которой было закуплено за государственные средства. Эта вакцина эффективна и безопасна. Разрешение на ее использование дали Всемирная организация здравоохранения, Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада. Все прививки против COVID-19 являются добровольными и бесплатными», — добавили в ОГА.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек.