За прошедшие сутки, 22 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек.

Об этом свидетельствует информация Министерства здравоохранения Украины.

Всего в Николаевской области первую дозу вакцины получили уже 3849 человек.

В целом по Украине за сутки было первую дозу вакцины получили 10 тысяч 904 человека. Всего с начала кампании вакцинации привито 121 тысяча 929 человек, из которых только 1 человек получил уже 2 дозы.

За 22 марта было сделано на 8189 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 172 бригад по иммунизации и 156 пунктов прививок.

Больше всего прививок за 22 марта сделано в Киеве - 1030, а за весь период вакцинации - в Донецкой области - 9 тысяч 164 прививки.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов. На первом этапе прививку получат медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов для людей пожилого возраста и военные на фронте. Все прививки добровольные и бесплатные.

На сегодня Украины получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля.

Как известно, с завтрашнего дня, 24 марта и до 4 апреля в Николаеве вступают в силу жесткие карантинные ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом.

С 24 марта будет запрещено:

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных на 1 человека);

Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Прием гостей в барах, кафе, ресторанов (разрешается только доставка и работа на вынос).

Будут работать при соблюдении строгих норм:

Общественный транспорт (заполнение только сидячих мест);

Автозаправочные станции (без работы кафе);

Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи;

Фитнес- и спортивные залы также смогут работать по предварительной записи, без групповых занятий;

Продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

Предприятия и организации бюджетной сферы, по возможности, переведут на дистанционную работу, если специфика их деятельности это позволит. Александр Сенкевич также посоветовал отправить в отпуск людей.

Частный бизнес также должен по возможности перейти на дистанционную форму работы.

Также городские власти обратятся в областную комиссию по ТЭБ и ЧС с просьбой ослабить ограничения на проведение мероприятий, которые касаются работы органов самоуправления.

В связи с ростом заболеваемости на коронавирус в отведенных под лечение COVID-19 больницах Николаева не осталось свободных палат, а койки больным обустраивают в коридорах.

В горсовете сообщили, что ситуация в больницах очень плохая — все стационары для больных коронавирусом переполнены.