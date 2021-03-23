По состоянию на утро 23 марта в Николаевской области зарегистрировано 429 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 49004 (+429) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1911 (+14) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 177, всего выздоровели — 40749. Умерло всего от последствий COVID-19 — 944, за сутки — 9.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 600 человек, методом ИФА — 427.
Напомним, за прошедшие сутки, 22 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек.
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Хозяева пашут, а слуги руками машут (о связи административной реформы и социальной ответственности)Александр Жолобецкий
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Грьобані маскиСтанислав Мартиросов
По состоянию на утро 23 марта в Николаевской области зарегистрировано 429 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 49004 (+429) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено у 1911 (+14) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 177, всего выздоровели — 40749. Умерло всего от последствий COVID-19 — 944, за сутки — 9.
За последние сутки методом ПЦР обследовано — 600 человек, методом ИФА — 427.
Напомним, за прошедшие сутки, 22 марта, в Николаевской области прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 получили 250 человек.