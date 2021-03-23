По состоянию на утро 23 марта в Николаевской области зарегистрировано 429 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 49004 (+429) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 32400 (270);

Первомайск — 1600 (+26);

Южноукраинск — 1517 (+2);

Вознесенск — 1307 (+6);

Очаков — 1026;

Арбузинский район — 578;

Баштанский район — 659 (+9);

Березанский район — 580;

Братский район — 419 (+1);

Березнеговатский район — 285;

Веселиновский район — 491 (10);

Витовский район — 1876 (+58);

Вознесенский район — 488 (+2);

Врадиевский район — 389 (+17);

Еланецкий район — 221;

Доманевский район — 640 (+1);

Казанковский район — 493;

Кривоозерский район — 298 (+3);

Николаевский район — 677 (+6);

Новобугский район — 493;

Новоодесский район — 1059 (+12);

Очаковский район — 460 (+2);

Первомайский район — 556 (+3);

Снигиревский район — 492 (1).

Заболевание COVID-19 установлено у 1911 (+14) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки — 177, всего выздоровели — 40749. Умерло всего от последствий COVID-19 — 944, за сутки — 9.

За последние сутки методом ПЦР обследовано — 600 человек, методом ИФА — 427.