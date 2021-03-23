Облака пепла и газа после извержения Везувия в 79 году нашей эры истребили древнеримский город Помпеи за примерно 15 минут.

Это показывает новое исследование, которое провели ученые Департамента наук о Земле и геоэкологии Университета Бари в сотрудничестве с Национальным институтом геофизики и вулканологии Италии (INGV) и Британской геологической службы, пишет hromadske.

Ученые исследовали пирокластический поток вулкана — плотный и быстрый поток застывших кусков лавы, вулканического пепла и горячих газов. Именно такой обрушился на Помпеи и похоронил город вместе с его жителями.

Ученые выяснили, что смертоносная туча имела температуру более в 100 градусов Цельсия и состояла из CO2, хлоридов, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла.

— Целью работы было разработать модель, чтобы попытаться понять и количественно оценить влияние пирокластических потоков на жилой район Помпеи, примерно в 10 км от Везувия, - сказал Роберто Исайя, старший научный сотрудник INGV.

Исследование подтверждает, что жителям не удалось спастись, и большинство умерших задохнулись в своих домах, кроватях или на улицах и площадях города. Модель оценивает, что газы, пепел и вулканические частицы поглотили бы город в течение 10-20 минут.

— Те 15 минут в этом адском облаке, видимо, были бесконечными. Жители и представить себе не могли, что происходит. Помпеи переживали землетрясения, но не извержения, поэтому они были застигнуты врасплох, - говорит ученый.

Исследование INGV описывает пирокластические потоки как «наиболее разрушительное воздействие» взрывчатых извержений. По сравнению с потоками лавы вулканический пепел течет по склонам вулкана со скоростью сотни километров в час при высоких температурах и высокой концентрации частиц.

Отмечается, что такие исследования позволят лучше понять поведение Везувия, в частности для гражданской защиты населения сегодня.

Напомним, что группа итальянских исследователей обнаружила неповрежденные клетки мозга у 25-летнего человека, который погиб во время извержения вулкана Везувий почти 2 тысячи лет назад.