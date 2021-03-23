В понедельник, 22 марта, на станции метро «Дворец спорта» установленный дефибриллятор помог спасти жизнь пассажира.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение КП «Киевский метрополитен».

«Случай произошел около 9 утра на станции «Дворец спорта». Оборудование применил работник Управления полиции в метрополитене, который в этот день работал на станции», — указывается в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году дефибрилляторы, установленные в кассовых залах и на платформах станций столичного метро в мае, применялись 10 раз, в 2021 году — шесть раз.

Напомним, в нидерландском городе Роттердам скульптура в виде хвоста кита спасла поезд метро, который выехал за пределы защитного ограждения и мог упасть с высоты около 10 метров.