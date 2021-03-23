Детская городская клиническая больница Львова получила лицензию на трансплантацию органов и паллиативную помощь. Здесь готовы уже в этом году провести первую операцию.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

— Мы ведем дотрансплантационную подготовку ребенка и послетрансплантационное наблюдение. К сожалению, саму трансплантацию, в связи с несовершенным украинским законодательством, в прошлом году проводили за рубежом — имеем контакты с Бельгией, Варшавой. Но на сегодняшний день мы уже готовы проводить эти трансплантации у нас, и мы станем первой клиникой на Западной Украине, которая будет проводить такие трансплантации, — сказал Дмитрий Квит, главный врач детской больницы.

Во Львове уже в этом году хотят провести первую детскую трансплантацию на базе городской детской больницы. Именно эта больница — одна из немногих в стране, которая уже более 10 лет занимается трансплантацией, в частности печени у детей.

Напомним, в конце прошлого года в Украине впервые провели трансплантацию почки трехлетнему ребенку от погибшего донора. Операцию сделали пациентке Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.