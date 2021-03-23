Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с 27 марта французы в возрасте от 70 до 75 лет смогут пройти вакцинацию от Covid-19, даже если у них нет предварительных условий.

Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Франции пообещал ускорить кампанию по вакцинации населения в ходе своей поездки на север страны.

— Вакцинация не признает праздников и вакцин, — отметил Эммануэль Макрон.

Он пообещал, что студенты-медики, пожарные, медсестры и врачи на пенсии смогут получить вакцину в блиайжшее время.

Президент Франции рассчитывает, что вакцины уменьшат давление на больничные системы и в конечном итоге снимут ограничения на поездки и работу бизнеса. С субботы, 20 марта, Париж и другие регионы находятся под новым карантином.

Французский лидер пообещал продолжать оказывать давление на AstraZeneca, которая, по его словам, «немного уступает своим обязательствам перед нами», поскольку обещанные заказы не были выполнены.

— В ближайшие несколько дней будет борьба за их получение и оказание давления с целью сроков поставки, — пообещал президент республики.

Эммануэль Макрон сказал, что приоритетом была иммунизация наиболее уязвимых людей и пожилых людей, «чтобы снизить нагрузку на больничную систему». До сих пор вакцинация была доступна только людям старше 75 лет, пациентам с предварительными условиями или медицинскому персоналу, но количество людей старше 75 лет, находящихся в отделении интенсивной терапии, сократилось, что позволила расширить список тех, кому можно привиться.

Около 9% французов получили хотя бы одну прививку. Правительство планирует провести иммунизацию 10 миллионов человек к середине апреля, 20 миллионов - к середине мая и 30 миллионов - к середине июня, что составит меньше половины всего населения.

Напомним, правительство Франции анонсировало жесткий локдаун на территории 16 департаментов страны, включая Париж, ввиду сложной эпидемиологической ситуации.