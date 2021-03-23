Несколько врачей и юристов в Польше заявили, то аборты по причине психического здоровья соответствуют норме закона, но правительственные чиновники и сторонники традиций оспаривают и это право.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения Польши сообщило информационному агентству по электронной почте, что квалифицированный медицинский специалист в соответствующей области должен определить, угрожает ли беременность жизни или здоровью матери, в зависимости от болезни женщины.

В ответе не сказано, считается ли угроза психическому здоровью достаточным основанием для прерывания беременности.

Адвокат Ordo Iuris, организации выступающей за ультраконсервативные и религиозные идеи, также заявила Reuters, что, по ее мнению, давать рекомендации на основании психического здоровья нарушает законодательство Польши.

Кроме того, многие врачи в Польше, особенно на юго-востоке страны, где позиции традиций укрепленны, уже использовали свое законное право отказать по религиозным мотивам в прерывании беременности до вступления решения Конституционного суда в силу. Ожидается, что после запрета на аборты количество таких случаев покажет значительный рост.

Напомним, 27 января правительство Польши окончательно утвердило решение о запрете в стране абортов. Три месяца назад законность этого решения подтвердил Конституционный суд. Тысячи женщины вышли на улице с лозунгами несогласия.