Ежедневное британское издание The Times опубликовало на своей обложке карту Европы, в которой Украину подписали, как Беларусь.

Об этом пишет Корреспондент.

Номер вышел во вторник, 23 марта, он посвящен резкому количеству заболевших COVID-19 с 14 по 21 марта. На обложке две Беларуси – сама Беларусь и территория Украины.

Журналисты издания отметили, что в Украине рост заболеваний коронавирусом вырос на 43,8% и страна является одним из лидеров по этому печальному показателю среди европейских государств.

Напомним, в декабре 2020 года 22 официальный YouTube-канал Львовского горсовета опубликовал четыре видеозаписи с картой Украины без Крыма. На следующий день видео удалили, а карту пообещали переделать.