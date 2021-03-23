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Ежедневное британское издание The Times опубликовало на своей обложке карту Европы, в которой Украину подписали, как Беларусь.
Об этом пишет Корреспондент.
Номер вышел во вторник, 23 марта, он посвящен резкому количеству заболевших COVID-19 с 14 по 21 марта. На обложке две Беларуси – сама Беларусь и территория Украины.
Журналисты издания отметили, что в Украине рост заболеваний коронавирусом вырос на 43,8% и страна является одним из лидеров по этому печальному показателю среди европейских государств.
Напомним, в декабре 2020 года 22 официальный YouTube-канал Львовского горсовета опубликовал четыре видеозаписи с картой Украины без Крыма. На следующий день видео удалили, а карту пообещали переделать.
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Ежедневное британское издание The Times опубликовало на своей обложке карту Европы, в которой Украину подписали, как Беларусь.
Об этом пишет Корреспондент.
Номер вышел во вторник, 23 марта, он посвящен резкому количеству заболевших COVID-19 с 14 по 21 марта. На обложке две Беларуси – сама Беларусь и территория Украины.
Журналисты издания отметили, что в Украине рост заболеваний коронавирусом вырос на 43,8% и страна является одним из лидеров по этому печальному показателю среди европейских государств.
Напомним, в декабре 2020 года 22 официальный YouTube-канал Львовского горсовета опубликовал четыре видеозаписи с картой Украины без Крыма. На следующий день видео удалили, а карту пообещали переделать.