Гражданина Северной Кореи экстрадировали в США из Малайзии, где он предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег.

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Мун Чол Мён, 55-летний северокорейский бизнесмен, сказал, что Соединенные Штаты в течение многих лет снабжали режим предметами роскоши. Процесс его передачи американским властям в Малайзии растянулся на несколько месяцев.

В Минюсте США утверждают, что экстрадированный бизнесмен совершил незаконных сделок на сумму не менее полутора миллионов долларов. Все они заключилась с апреля 2013 по ноябрь 2018 года, пока действовали санкции, введеные против Северной Кореи.

Директор ФБР Алан Колер признал, что такой успех был недотягаем без укрепления сотрудничества с зарубежными партнерами. Когда стало известно об экстрадиции, Северная Корея разорвала дипломатические отношения с Куала-Лумпуром и немедленно отозвала оттуда сотрудников своего посольства. Пхеньян угрожает, что поведение Малайзии подорвало взаимное доверие и что страна вместе с США заплатит цену за обвинение гражданина Северной Кореи.

Напомним, американская разведка считает, что Северная Корея готовится к своему первому испытанию оружия во времена президентства Джо Байдена.