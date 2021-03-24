В Дании объявили расписание постепенной отмены карантинных ограничений в стране.

Об этом сообщает The Local.

Согласно правительственному плану, ослабление карантинных ограничений начнется 6 апреля с восстановления работы школ и учреждений сферы услуг.

С 21 апреля откроются большие торговые центры. Культурные учреждения - музеи, художественные галереи и библиотеки - также возобновят работу. Ресторанам будет разрешено подавать еду на улице.

С 6 мая в стране разрешат открыть концертные площадки, театры и кинотеатры, рестораны смогут принимать посетителей в помещении.

21 мая вновь откроются вечерние школы и другие вспомогательные учебные заведения, все спортивные строения.

Напомним, накануне в Великобритании зафиксировали 17 смертей в результате пандемии коронавируса — это самая низкая ежедневная цифра с 28 сентября 2020 года.