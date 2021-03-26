Археологи нашли неподалеку от морского курорта Маталасканьяс на юге Испании почти сотню следов, которые принадлежали неандертальцам.

Ученые установили, что им не менее 100 тысяч лет, и среди них есть отпечатки ног детей, пишет TheБабель.

Следы оставались неприкосновенными на береговой линии сверхсоленой и заболоченной местности. Они имеют округлую пяту, удлиненную геленочную часть и короткие пальцы. В общем эти отпечатки — старейшее свидетельство существования неандертальцев в Плейстоцене.

Длина следов ног колеблется от 14 до 29 сантиметров, и вероятный рост древних родственников людей, которые могли их оставить — от 104 до 188 сантиметров. Большинство из людей в группе, находившейся на побережье, были молодежью.

Ученые считают, что следы принадлежат 7 детям, 15 подросткам и 9 взрослым. Самому младшему из неандертальцев могло быть 6 лет. Отмечается, что эта находка — бесценна, поскольку подобных местностей в мире очень мало. В частности, в Испании до этого был известен лишь один след неандертальца, который плохо сохранился.

Отпечатки ног удалось увидеть благодаря тому, что весной и летом 2020 года сильные штормы смыли значительное количество песка и обнажили древние слои, на которых археологи узнали следы человеческих родственников. Также на этом месте нашли много следов птиц и млекопитающих, которые до сих пор исследуют.

Ученые считают, что анализ следов свидетельствует о высокой вероятности принадлежности к неандертальцам, поскольку в то время, когда оставили отпечатки, этот вид людей был единственным, присутствующим на территории Западной Европы.

Их пребывание на пляже вполне обосновано, поскольку неандертальцы были охотниками и собирателями и, вероятно, искали пищу в прибрежной зоне — охотились на водоплавающих птиц, рыбачили и собирали моллюсков.

Напомним, в Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.