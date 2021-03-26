Авиакомпания Ryanair этим летом запустит прямые рейсы из Киева и Одессы на греческие острова Корфу и Крит.

Об этом сообщают Аvianews.

Согласно опубликованному расписанию, лоукостер с 4 июля соединит Одессу и Корфу двумя еженедельными рейсами.

Самолет будет вылетать с Корфу в 13:00 по средам и в 19:05 по воскресеньям. Вылеты из Одессы на Корфу запланированы на 15:40 по средам и на 21:45 по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа.

Стоимость авиабилетов Одесса-Корфу начинается от 27 евро в одну сторону по самому дешевому тарифу Value. Он включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничений по весу.

С 6 июля Ryanair планирует начать полеты из киевского аэропорта Борисполь в город Ханья на острове Крит. Рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам. Вылеты из Ханьи запланированы на 07:05, вылеты из Киева — на 10:25. Время в пути составит около 3 часов.

Авиабилеты Киев-Ханья продаются по цене от 26 евро в одну сторону с учетом сборов по тарифу Value.

На данный момент Греция не позволяет въезд в страну туристов из Украины. Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует мониторить информацию относительно открытия границ страны для иностранных путешественников.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) с 3 июля 2021 года запускает рейсы из Киева в Кельн (Германия) и из Одессы в Барселону (Испания).