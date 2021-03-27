Ряд минздравов и госрегуляторов по закупке вакцин от коронавируса получили подозрительные предложения о поставке препаратов для инъекций.
Об этом на брифинге в пятницу, 26 марта, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Корреспондент.
— ВОЗ обеспокоена имеющимися у преступных группировок возможностями для эксплуатации огромного неудовлетворенного спроса в мире на вакцины от COVID-19, — отметил гендиректор.
При этом Гебрейесус сообщил, что фальсифицированная продукция продается как вакцины против COVID-19 в интернете, в частности в «Теневой сети», и что организации известно о случаях коррупции и повторном использовании пустых вакцинных ампул.
В связи с этим он призвал правительства правильно уничтожать использованные флаконы от вакцин.
— Мы призываем к безопасному применению или уничтожению использованных пустых ампул от вакцин против COVID-19, чтобы предотвратить их повторное использование преступными группами. Мы призываем также всех людей не покупать вакцины вне правительственных программ вакцинации, — сказал глава ВОЗ.
Ранее в организации выразили беспокойство эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса.
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Ряд минздравов и госрегуляторов по закупке вакцин от коронавируса получили подозрительные предложения о поставке препаратов для инъекций.
Об этом на брифинге в пятницу, 26 марта, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Корреспондент.
— ВОЗ обеспокоена имеющимися у преступных группировок возможностями для эксплуатации огромного неудовлетворенного спроса в мире на вакцины от COVID-19, — отметил гендиректор.
При этом Гебрейесус сообщил, что фальсифицированная продукция продается как вакцины против COVID-19 в интернете, в частности в «Теневой сети», и что организации известно о случаях коррупции и повторном использовании пустых вакцинных ампул.
В связи с этим он призвал правительства правильно уничтожать использованные флаконы от вакцин.
— Мы призываем к безопасному применению или уничтожению использованных пустых ампул от вакцин против COVID-19, чтобы предотвратить их повторное использование преступными группами. Мы призываем также всех людей не покупать вакцины вне правительственных программ вакцинации, — сказал глава ВОЗ.
Ранее в организации выразили беспокойство эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса.