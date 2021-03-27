Ряд минздравов и госрегуляторов по закупке вакцин от коронавируса получили подозрительные предложения о поставке препаратов для инъекций.

Об этом на брифинге в пятницу, 26 марта, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Корреспондент.

— ВОЗ обеспокоена имеющимися у преступных группировок возможностями для эксплуатации огромного неудовлетворенного спроса в мире на вакцины от COVID-19, — отметил гендиректор.

При этом Гебрейесус сообщил, что фальсифицированная продукция продается как вакцины против COVID-19 в интернете, в частности в «Теневой сети», и что организации известно о случаях коррупции и повторном использовании пустых вакцинных ампул.

В связи с этим он призвал правительства правильно уничтожать использованные флаконы от вакцин.

— Мы призываем к безопасному применению или уничтожению использованных пустых ампул от вакцин против COVID-19, чтобы предотвратить их повторное использование преступными группами. Мы призываем также всех людей не покупать вакцины вне правительственных программ вакцинации, — сказал глава ВОЗ.

Ранее в организации выразили беспокойство эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса.