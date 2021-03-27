Уникальная платформа Sustayn позволяет бронировать жилье, которое не вредит природе и биоразнообразию, при этом достаточно устойчиво для обитания.

Об этом сообщает Spring Wise.

Платформа, названная «Sustayn» является устойчивой альтернативой другим платформам бронирования, таким как Airbnb.

Во-первых, платформа предоставляет возможность потребителям, ищущим экологически безопасное жилье. Во-вторых, она перенаправляет процент комиссионных в экологические фонды и природоохранные организации. Sustayn начала с перенаправления 50 процентов комиссионных и планирует увеличивать их по мере роста пользователей платформы.

Платформа также предназначена для поощрения обратной связи, чтобы объекты и гости стали более экологичными с каждым пребыванием. При бронировании через Sustayn гости могут увидеть, что делает каждый отель, чтобы быть более экологичным, и дать предложения по улучшению в конце своего пребывания. Соответственно, платформа поощряет хозяев давать советы о том, как гости могут положительно повлиять на местность, которую они посещают.

Сайт Sustayn в настоящее время доступен для тестирования и первых пользователей. Есть проблемы с несколькими вариантов размещения и некоторыми фиктивными данными, но любой может поэкспериментировать и дать свои советы.

— Мы поощряем коллективный подход, — говорит разработчик проекта Джон Шарп.

Напомним, предприниматель Хидетоши Мацукава из японского туристического города Нара разработал альтернативу пластиковым пакетам, которые можно есть. Так человек хочет спасти местных оленей, которые съедают пакеты, лежащие на улицах, и умирают.