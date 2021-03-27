В новом отчете Национальные академии наук США (NAS) попросили бюджет в размере от 100 до 200 миллионов долларов на пять лет для изучения возможности затемнения Солнца, чтобы оказать влияние на изменение климата.

Об этом сообщает портал Futurism.

Техника, называемая солнечной геоинженерией, подразумевает либо блокирование солнечного света путем выпуска крошечных отражающих частиц — «солнечный щит», расположенный высоко в стратосфере, чтобы блокировать солнечный свет, делая облака и океаны более отражающими с помощью тех же частиц, либо истончение высотных перистых облаков.

Это похоже на извержения вулканов, которые выбрасывают частицы высоко в атмосферу, часто вызывая охлаждение окружающего климата.

— Предварительное моделирование показывает, что эти подходы действительно могут снизить некоторые краткосрочные риски изменения климата, — говорится в отчете.

Несмотря на инновационность, это очень спорная идея, у нее есть сторонники, но также есть много критиков. Вот почему NAS решила проявить осторожность.

— Учитывая остроту климатического кризиса, солнечная геоинженерия требует дальнейшего изучения Но так же, как с достижениями в таких областях, как искусственный интеллект или редактирование генов, наука должна побудить общественность спросить, не только можем ли мы, но должны ли мы, — заявила президент NAS Марсия МакНатт.

В своем отчете академия предлагает изучить возможность использования солнечной геоинженерии, чтобы лучше понять ее. Цель не в том, чтобы финансировать фактические усилия по солнечной геоинженерии, а в том, чтобы детально изучить проблемы и возможности этой технологии.

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