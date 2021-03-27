В субботу, 27 марта, несколько тысяч женщин вышли на улицы Стамбула, чтобы потребовать от Турции отменить свое решение о выходе из международного договора о борьбе с домашним насилием, который она когда-то и создавала.

Об этом сообщает Reuters.

Турция была одной из первых подписантов, и женщины говорят, что их безопасность была поставлена под угрозу из-за действия Рейджепа Эрдогана против европейского договора.

В присутствии полиции, протестующие собрались на площади на набережной Стамбула, размахивая фиолетовыми флагами и скандировав лозунги, в том числе «Убийства женщин носят политический характер». На одном плакате было написано: «Защищайте женщин, а не виновных в насилии».

— Выход из Стамбульской конвенции — это катастрофа для миллионов женщин и детей, живущих в этой стране, — заявил директор Amnesty International в Турции Эдже Унвер.

Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что 38% женщин в Турции подвергаются насилию со стороны партнера в течение своей жизни, по сравнению с 25% в Европе.

— Мы не сдадимся. Мы будем здесь, пока не вернем нашу свободу и нашу защищенность. Мы не откажемся от митингов, — сказала студентка Селин Асарлар Челик.

Консерваторы в исламистской партии Рейджепа Эрдогана утверждают, что Стамбульская конвенция, которая подчеркивает гендерное равенство и запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации, подрывает семейные структуры и поощряет насилие.

Официальные лица заявили, что на этой неделе турецких женщин будет защищать внутренний закон, а не иностранные договоры.

Отметим, решение Турции выйти из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин — удручающий шаг назад для международного движения по защите прав женщин во всем мире, говорится в распространенном Белым домом заявлении президента США Джо Байдена