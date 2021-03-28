Сертификатом можно управлять в мобильном приложении, и он будет соответствовать международным стандартам, что позволит человеку предъявить доказательство вакцинации при посадке в самолет или регистрации в отеле.

Об этом сообщает Nikkei.Asia.

Правительство Японии рассматривает возможность добавления сертификата в приложение, которое должно быть выпущено в следующем месяце. Оно будет содержать цифровой сертификат для отрицательного результата теста. Информация также будет связана с новой системой, которая отслеживает прогресс государственной программы вакцинации.

Приложение предназначено не только для граждан Японии, которые выезжают за границу, но и для иностранцев, которые остаются в Японии и возвращаются в свои страны.

Правительство осторожно использует паспорта вакцины для поездок внутри страны. Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура заявил, что эти документы могут привести к дискриминации и предубеждениям - этого мнения также придерживаются некоторые законодатели в парламенте. Правительство не планирует использовать паспорта вакцины для кампании «Go To Travel» для стимулирования туристического спроса, даже если программа будет возобновлена.

При определении стандартов для своей сертификации правительство Японии будет ссылаться на сертификаты ЕС, а также на универсальный цифровой сертификат «CommonPass», за который выступает Всемирный экономический форум.

Япония уже выдает справку в бумажном виде. Те, кто получил вакцину, смогут приложить свидетельство о вакцинации к талону, выданному местным правительством для подтверждения вакцинации.

Напомним, разработкой «паспорта вакцинации» занимаются компании Microsoft и Oracle. Представители компаний заявляют, что подобная система поможет людям вернуться на работу и учебу.