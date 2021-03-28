Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал протесты в городе Бристоль, так как демонстранты устраивали ожесточенные стычки с полицией.

Об этом сообщает CNN.

Люди вышли на улицы в пятницу вечером — третья акция протеста за неделю, чтобы выразить свое несогласие с новым законопроектом о расширенных полномочиях полиции. В воскресенье, 27 марта, по всей Великобритании ожидается больше акций протеста.

Толпа прошла через центр Бристоля —- мимо того места, где снесета статуя исторического деятеля Эдварда Колстона, и оказалась у полицейского участка Брайдвелла, в который в прошлые в ыходные демонстранты бросали камни.

По данным полиции Эйвона и Сомерсета, на собрании присутствовало более 1000 человек, и было слышно, как протестующие выкрикивали «мирный протест» и «позор вам» в адрес офицеров.

Полиция сообщила, что в них бросали такие предметы, как яйца и щебень, по их конной части запускали фейерверки и пытались дотянуться до их щитов. Всего было арестовано 10 человек, при этом до часу ночи по местному времени офицеры использовали собак и лошадей.

Суперинтендант Марк Рунакрес сказал, что «большинство людей действовало мирно, однако было меньшинство, которое снова проявило враждебность к офицерам».

Борис Джонсон сообщил, что в ходе протестов произошли «позорные нападения на полицейских в Бристоле».

— Наши офицеры не должны столкнуться с тем, что в них бросают кирпичи, бутылки и фейерверки со стороны толпы с намерением совершить насилие и причинить материальный ущерб, — подчеркнул глава кабинета.

Напомним, в Великобритании в портовом городе Бристоль мирная акция протеста против нового закона о полиции переросла в массовые беспорядки.