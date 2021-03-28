Министерство энергетики США (DOE) объявило, что намерено снизить стоимость солнечной энергии на 60% в течение следующих 10 лет.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Министерство направит 128 миллионов долларов финансирования на снижение затрат, повышения производительности и ускорения развертывания технологий солнечной энергию. Новая цель продвигает предыдущую цель по затратам на солнечную энергию в масштабе коммунальных предприятий на пять лет. Это заявление Министерства энергетики США является частью плана администрации Байдена по декарбонизации электроэнергетики США к 2035 году.

— Чтобы достичь этой цели в ближайшие 15 лет, необходимо установить сотни гигаватт солнечной энергии в пять раз быстрее, чем сейчас. С этой целью Министерство энергетики ускоряет достижение целевого показателя затрат на солнечную энергию в 2030 году на пять лет, устанавливая новую цель по снижению текущих затрат с 4,6 цента за киловатт-час (кВтч) до 3 центов / кВтч к 2025 году и 2 цента / кВтч к 2030 году, — указано в заявлении министерства энергетики

Финансирование, объявленное через Управление технологий солнечной энергии Министерства энергетики будет поддерживать продвижение материалов, используемых для производства элементов солнечных электростанций.

Напоминаем, что одна из самых загрязненных стран в мире — Индия не сможет перейти на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия.