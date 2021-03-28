Компании Facebook, Uber и Microsoft переводят своих работников с удаленной работы на рабочий день в офисе. Некоторые офисы откроются уже 29 марта.

Об этом сообщает The Verge.

Facebook планирует начать свое возвращение к работе в мае, после более чем года работы удаленно из-за пандемии COVID-19. Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил о планах удаленной работы ближе к началу пандемии, пообещав, что около половины его сотрудников смогут работать удаленно в ближайшие 5-10 лет, но до тех пор личная работа, по крайней мере, в ограниченном объеме, остается в силе. Компания ожидает, что ее крупнейшие офисы будут посещать до 50% сотрудников до сентября. Помимо ограничения количества людей, работающих в непосредственной близости, Facebook также планирует потребовать маски, социальное дистанцирование и еженедельные тесты на COVID-19.

Uber надеется вернуться к офисной работе еще раньше. По данным Reuters, компания объявила, что 29 марта вновь откроет свою штаб-квартиру Mission Bay в Сан-Франциско с ограниченной пропускной способностью 20%. Uber планирует следовать тем же ограничениям COVID-19, что и Facebook, требуя закрывать лицо, регулярно чистить и просить сотрудников с больными членами семьи оставаться дома. До этого плана повторного открытия Uber позволял своим офисным сотрудникам работать из дома до середины сентября 2021 года.

— Другие технологические компании в Калифорнии и за ее пределами используют более смешанный подход (или просто еще не объявили о планах). Twitter сделал большой шаг и в начале пандемии сделал работу из дома на неопределенный срок возможностью для всех сотрудников. Однако у компании нет установленной даты, когда она вновь откроет свои офисы, но «это будет постепенное, от офиса к офису, с 20-процентной загрузкой, — сообщил The Verge представитель Twitter.

Google и Microsoft изучают гибридные модели работы в будущем. Microsoft начинает с повторного открытия своей штаб-квартиры в Редмонде, штат Вашингтон, 29 марта. Компания также ожидает, что неполный рабочий день из дома станет стандартом для всех офисных сотрудников.

Напомним, Microsoft Viva станет порталом, помогающим предприятиям в удаленной работе, компания делает ставку, что подобный образ жизни станет нормой.