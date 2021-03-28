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По информации на 10:00 28 марта в Николаевской области зафиксировано 398 новых инфицированных COVID-19. Выздоровели 118 человек, умерли — 13.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 51147 тысяч (+398) тысяч подтвержденных случаев по месту жительства:
COVID-19 зафиксировали у 1963 (+9) медработников. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1031 человек, методом ИФА — 104.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели. За сутки было сделано 76 335 тестов.
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По информации на 10:00 28 марта в Николаевской области зафиксировано 398 новых инфицированных COVID-19. Выздоровели 118 человек, умерли — 13.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 51147 тысяч (+398) тысяч подтвержденных случаев по месту жительства:
COVID-19 зафиксировали у 1963 (+9) медработников. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1031 человек, методом ИФА — 104.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели. За сутки было сделано 76 335 тестов.