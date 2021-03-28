По информации на 10:00 28 марта в Николаевской области зафиксировано 398 новых инфицированных COVID-19. Выздоровели 118 человек, умерли — 13.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 51147 тысяч (+398) тысяч подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 33605 (+233);

Первомайск - 1782 (+24);

Южноукраинск - 1570 (+12);;

Вознесенск - 1330 (+4);

Очаков - 1061 (+5);

Арбузинский район - 609 (+9);

Баштанский район - 701 (+1);

Березанский район - 587 (+2);

Братский район - 435 (+4);

Березнеговатский район - 293 (+3);

Веселиновский район - 517 (+2);

Витовский район - 2016 (+16);

Вознесенский район - 507 (+2);

Врадиевский район - 421 (+4);

Еланецкий район - 231 (+2);

Доманевский район - 692 (+25);

Казанковский район - 515 (+3);

Кривоозерский район - 317 (+14);

Николаевский район - 763 (+6);

Новобугский район - 539 (+15);

Новодесский район - 1075 (+1);

Очаковский район - 489 (+2);

Первомайский район - 581 (+8);

Снигиревский район - 511 (+1).

COVID-19 зафиксировали у 1963 (+9) медработников. За последние сутки методом ПЦР обследовано — 1031 человек, методом ИФА — 104.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели. За сутки было сделано 76 335 тестов.