В Великобритании уже более 30 миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, это 57% взрослого населения страны.

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на The Guardian.

К воскресенью первую дозу получили 30 151 287 человек, а вторую дозу - 3,5 миллиона человек, что равно 6% взрослого населения. Власти вкладываются в сроки вакцинации людей в возрасте от 50 лет из группы риска до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что регулятор Евросоюза в сфере лекарственных средств (ЕМА) одобрил новые площадки для производства вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Препараты будут производить в Нидерландах, Германии и Швейцарии. Данное решение принято с целью увеличения объемов поставок COVID-вакцин в Европе.