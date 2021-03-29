Летняя погода к концу века может длиться до половины года из-за изменений климата и глобального потепления.

Об этом уведомляет hromadske.

Исследование провели ученые из Китая и опубликовали его в американском научном журнале Geophysical Research and Letters.

Они выяснили, что примерно за 60 последних лет продолжительность лета увеличилась в среднем на 17 дней по всему миру. Это время года становится жарче, и одновременно зима укорачивается из-за глобального потепления.

И хотя длительное лето на первый взгляд может показаться положительной новостью, ученые говорят, что не все так однозначно. Волны жары могут стать более продолжительными, болезни, передающиеся комарами, начнут быстрее распространяться, дольше продлится сезон аллергии на пыльцу и вегетационный период сельскохозяйственных культур.

Ученые подсчитали, что за период с 1952-го по 2011-й год продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней, а продолжительность весны, осени и зимы уменьшилась с 124 до 115, с 87 до 82 и с 76 до 73 дней соответственно.

В большинстве регионов Северного полушария лето уже стало более длительным, но в Средиземноморском регионе оно увеличивается более чем на восемь дней за 10 лет с 1950-х годов. С течением времени эти цифры становятся значительными.

Кроме потепления и изменения времен года, это значительно повлияет и на жизнь человечества. В сельском хозяйстве начало весны на месяц раньше может означать катастрофические потери урожая. Более раннее начало переходного сезона может привести к более резким похолоданиям после весеннего распускания почек.

— Для районов с муссонными дождями смена сезонов может изменить время муссонов. Это означает, что характер муссонных дождей также изменится. Такие изменения могут не синхронизироваться с ростом урожая, — рассказали авторы исследования.

Эксперты отмечают, что это может также ограничить типы выращиваемых культур, стимулировать рост сорняков или увеличить потребность в орошении. Длительный вегетационный период растений может также нарушить функцию и структуру экосистем региона и, к примеру, изменить ареал проживания и виды животных.

Растения также начнут активнее и больше производить пыльцу, что навредит аллергикам.

Кроме того, смена климата повлияет на лесные пожары и аномальную жару, вероятно, увеличив их частоту. В отчете также вспоминают о комарах, которые во время длительного лета в высоких широтах смогут легче и активнее переносить болезни.

Напомним, в новом отчете Национальные академии наук США (NAS) попросили бюджет в размере от 100 до 200 миллионов долларов на пять лет для изучения возможности затемнения Солнца, чтобы оказать влияние на изменение климата.