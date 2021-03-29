Возле Центрального рынка в Николаеве демонтировали 7 незаконных торговых киосков. Об этом сообщает департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Как сообщили в департаменте, владельцы этих киосков никогда не получали никаких разрешительных документов.

Киоски были установлены на дороге, впритык к ворот, через которые заезжает грузовой транспорт, тем самым создав аварийно опасный участок.

— Центральный рынок - это вообще болевая точка. Годами люди привыкли, что можно не платить за место на рынке, а торговать рядом. Сначала поставили стол, потом навес, а потом, не моргнув глазом, киоск. У кого-то когда-то получилось оформить документы, кто-то вообще не переживал. В ближайшее время продолжим работы. Надеюсь, что постепенно приведем все в порядок, - отметил директор департамента Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что антикоррупционный департамент мэрии Николаева демонтировал незаконно установленный накануне киоск по улице Спасской между Московской и Соборной.