Во Всемирной организации здравоохранения опубликовали проект доклада о происхождении коронавируса. Коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Утечкой из лаборатории назвали «крайне маловероятной», говорится в проекте отчета.

В докладе представлено четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку в порядке степени вероятности.

По оценкам специалистов, «вероятно» или «очень вероятно», что передача произошла от летучих мышей к людям через какое-то другое животное.

При этом заражение напрямую через летучих мышей оценивается как просто «вероятное».

Также возможен, но с низкой вероятностью, сценарий заражения через продукты питания.

Отмечается, что ближайший родственник вызвавшего пандемию коронавируса обнаружен у летучих мышей. В отчете указывается, что очень похожие вирусы были найдены у панголинов, однако этой инфекции также подвержены норки и кошки, так что переносчиками могли выступить и они.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за сутки 243 больных коронавирусом.