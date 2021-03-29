Окружной административный суд Киева рассмотрит иск, в котором оспариваются запреты для некоторых групп людей сдавать свою кровь.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истец требует признать незаконным и дискриминационным один из пунктов Порядка медицинского обследования доноров, где указаны противопоказания к донорству, в число которых попали гомосексуальные связи. Это указание было утверждено МОЗ еще 16 лет назад.

Истец утверждает, что это положение устарело и не отвечает нормам национального законодательства и международному праву, а также нарушает естественные права и достоинство человеческой личности.

Ранее НикВести сообщали, что альтернативная подсудность дел из Крыма вступает в силу с 26 марта: крымчане, проживающие на территории временно оккупированного полуострова, смогут подавать гражданские иски в любой суд Херсонской области.