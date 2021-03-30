Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал исследование, согласно которому вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna показали эффективность в 90%.

Об этом сообщает NBC News.

— Исследование подчеркнуло важность получения обеих рекомендуемых доз вакцины для того, чтобы получить наибольший уровень защиты от COVID-19, особенно по мере того, как наши опасения по поводу вариантов обостряются, — заявил доктор Рошель Валенски.

Данные результаты были получены в результате исследования, в котором принял участие медицинский персонал в США, который начал прививаться зимой 2020 года.

После первой дозы вакцины риск заражения коронавирусом снижался на 80%, а после двух доз на 90%.

Регулятор США разрешил использовать вакцину Pfizer/BioNTech в конце декабря 2020 года для людей в возрасте от 16 лет.

Во время предварительных исследований вакцина производства немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer эффективна для 95% (94% — для людей от 65 лет). Две дозы вакцины вводят внутримышечно с интервалом в 21 день.

Ранее сообщалось, что Украина может заключить договора на поставку вакцины от коронавируса от американского производителя.